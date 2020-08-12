娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！羅霈穎冥誕，閨蜜不方便到她家取得禮服，只能拿過去的衣物權充；港星馬嘉韻2015年拍內衣廣告遭偷拍全裸照並流出，讓她一度想不開；趙少康、陳文茜難得同台激辯，陳文茜笑稱趙少康激動到「快打我了」；鍾鎮濤近日被瘋傳嫁女兒掩面痛哭的影片，而事後實情曝光，讓人笑翻。最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

羅霈穎3日驟逝，享年59歲，11日為靈堂開放第4日，一大早，羅霈穎生前的黃姓閨蜜帶著多年前羅霈穎送她的咖啡色褲裝到靈堂，黃姓閨蜜表示因為12日是羅霈穎冥誕趴，友人決定要帶羅霈穎的禮服衣服到現場，但目前羅霈穎的家不方便讓朋友進入，閨蜜只好把多年前羅霈穎買的衣服帶來靈堂，閨蜜透過擲筊的方式得到羅霈穎的答覆，不過第一次時，羅霈穎卻不答應。

模特兒出身的香港女星馬嘉韻，過去話題不斷，曾因3點全裸照外流輕生，登上新聞版面，近日她再現身，參加《2020亞洲小姐競選》面試，引起關注。馬嘉韻做過2014年無線世界盃女郎，也加入過女團「Super Sexy Hero」，推出性感寫真，不過2015年爆出裸照外流，事後她出面證實，透露照片是拍攝內衣廣告更衣時被偷拍，讓她直呼想死，並嘗試過割腕輕生。

被封為「政論CP」的趙少康和陳文茜難得再同台，兩人從「美中台關係」、「台海局勢」、「國際疫情及疫苗分配」等議題進行激辯，最後談到蔡英文時，趙少康越來越激動，陳文茜笑說「我看他快打我了，立即腳底抹油，開溜了」，節目精彩交鋒。

67歲歌手鍾鎮濤（阿B），近日傳出與前妻章小蕙生的大女兒出嫁，婚禮影片更在網路上瘋傳，原來是一向給人嚴父形象的他，居然在女兒婚禮上掩面淚崩，立刻引發討論，但真相曝光後讓網友全都笑翻。

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