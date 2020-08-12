台中市長盧秀燕12日出席豐樂非營利幼園啟用典禮，有關台中美食登上必比登推薦！盧秀燕指出，當時米其林第一次到台灣來評鑑，評鑑時只評台北市，她身為台中市立委，所以在立法院不平則鳴，質詢當時的行政院長賴清德及當時交通部長賀陳旦：「為什麼政府洽請米其林到台灣評鑑，卻只評台北市的美食，其實台中有更多的美食值得推上國際舞台」。

盧秀燕表示，當時賴清德院長及賀陳旦部長爽快回覆，會再請米其林注意到台中美食，她感謝現任交通部長林佳龍繼續完成這樣的承諾，很高興昨天台中美食第一次登上米其林！這還只是必比登推薦而已，未來還會有米其林1、2、3星的餐廳出現。

盧秀燕說，昨天消息發布後，是台中的大喜事，因為不只是台中市民轟動，連外縣市的朋友都打電話來問，那些餐廳怎麼去？到底吃什麼東西等，也造成全國大轟動，與其這樣子來打聽，不如直接到台中市來吃，因為真正的美味要到台中來品嘗，尤其這波必比登推薦是全世界最新登上米其林排行榜，很多人或外縣市民眾都不知道，歡迎大家利用暑假到台中來，順便參加台中購物節抽豪宅。

盧秀燕分享上週有個台南家庭到台中來旅遊，同時參加台中購物節，結果台南那位先生抽中汽車，他是臨時到台中來玩，然後下載購物節APP，所以這段時間到台中來，不但可享受美食還能中大獎，歡迎大家！

對於很多人詢問盧秀燕她最喜歡的必比登店家有哪些？盧秀燕說，這21家她都很喜歡，像「東山棧」甕缸雞，原汁原味用傳統方式燒烤，雞肉不柴很細膩，雞油也用來炒菜，甕缸雞必點，熱炒也很有名；另外「陸園」或「沁園春」，這些都在台中經營超過半世紀、一甲子以上的老餐廳，是台中人的老美味。

(中時 )