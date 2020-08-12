民進黨高雄市長候選人陳其邁12日上午前往甲仙、杉林進行車隊掃街拜票，展現必勝氣勢。（林雅惠攝）

高雄市長補選倒數3天，前市長韓國瑜是否在選前之夜現身，為國民黨候選人李眉蓁站台，成為近日選戰話題，陳其邁說，李眉蓁與國民黨都將這次補選視為還給韓國瑜一個公道，這等於是打臉6月6日罷韓投票的結果，希望6月6號投票的人，能夠在8月15號也能繼續來表達他們堅定的決心及投票的行動，這樣能夠確保8月15號讓高雄能夠有一個希望的開始。

陳其邁12日上午先到三民區路口拜票，隨後到甲仙區車隊掃街，他呼籲市民朋友能夠踴躍出來投票，因為你不投票，別人就幫你決定未來，他說，高雄已經歷了2年來的波折，市民不希望糾結在舊時代的一些、或是韓市長的糾葛，既然6月6號市民已經用選票表達意見，8月15號就是一個希望重新開始的機會。

陳其邁說，6月6號罷韓的結果，市民用選票非常清楚的表達希望在未來能有一個新的市長，能夠帶領高雄大步邁進，希望高雄能夠重開機、重新出發的聲音是非常清楚，選舉剩下4天，他相信市民的期待沒有任何的改變。

(中時 )