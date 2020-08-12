小米台灣同慶小米10週年，為感謝最挺小米的米粉們，今（12）日宣布推出小米10週年限定新品「小米34型曲面螢幕」；同時，推出一鍵就能維持剛好飲用溫度的「米家恆溫電水壺1S」，以及方寸之間、能量無限的「米家魔方延長線」，讓智慧生活更簡單。小米台灣也將於8月17日起至8月22日止展開「小米10週年感恩慶」狂歡季，多項好康優惠活動，錯過這次要再等10年！

小米10週年限量版新品「小米34型曲面螢幕」

小米台灣推出10週年限量版新品「小米34型曲面螢幕」，全機以黑色高質感設計，配備21：9超寬比例螢幕，比一般16：9螢幕拓寬30%的視野，提供更多的顯示空間、讓多工作業更有處理效率，遊戲玩家也可提前發現戰鬥動向；2mm邊框更減少螢幕邊框的干擾，提供無死角的影院沉浸體驗；搭配3440x1440超高畫質解析度、1500R曲率、121%RGB寬廣色域提供逼真細膩的色彩。

此外，小米34型曲面螢幕擁有300nit高亮度及3000：1對比度，畫面從白到黑都清晰；同時提供144Hz更新率，4毫秒的反應時間有效減少畫面卡頓和殘影，結合AMD FreeSync技術在高幀率輸入時保持畫面一致，減少延遲或影格不穩定等問題。

「小米34型曲面螢幕」採低藍光光控技術，能夠降低螢幕閃爍、過濾高藍光，保持畫面持久穩定清晰，有效減少眼睛疲勞。此外，螢幕可調節支架滿足各種職業的專業需求，可按照舒適度隨意調節觀看角度，有效緩解頸部的疲勞。螢幕本身採用卡扣式設計，整機安裝只需一個快拆螺絲按鈕，安裝快速，更提供3年全機保固。「小米34型曲面螢幕」售價新台幣$12,995元，於10週年感恩狂歡季期間限量開放預購，自8月17日起小米商城mi.com、小米之家與PChome24h購物小米旗艦館限量開放預購，其中於小米商城mi.com中首500名預購即可獲得小米10週年限定版及米粉必收藏《我們的時代》小米十週年10週年紀念畫冊。

米家恆溫電水壺1S、米家魔方延長線。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

米家恆溫電水壺1S 一鍵保溫55℃好入口

透過實驗資料顯示，55℃水溫是最適合即時飲用的溫度，小米聽見用戶需求，將電水壺與保溫壺結合，推出「米家恆溫電水壺1S」，其擁有1800W高效能發熱底盤，煮一壺水至沸騰僅需約6分鐘。同時，具備加熱與保溫的效果，煮沸水後按下保溫鍵，即可持續保溫在約55℃，解決即刻想喝溫水的需求。

「米家恆溫電水壺1S」擁有1.7L大容量、內膽、壺嘴、內蓋均採用食品接觸用304不鏽鋼，具有耐腐蝕不易生鏽、耐高溫易清潔等特點。此外，「米家恆溫電水壺1S」搭配高規格STRIX溫度控制器，以超高靈敏度感應水溫，精緻控溫、水滾即停，更設計三重用電保護，水完全沸騰後自動斷電、偵測到缺水乾燒時自動斷電以及底座連接器防觸電設計。售價新台幣$895元，於8月17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay購物開賣。

米家魔方延長線四面供電 解決纏線煩惱

小米全新推出的「米家魔方延長線」，三面提供各一個獨立電源插孔、一面提供3個支援5V2.1A快充的USB充電口，每個插孔互不干擾，讓電線不再打架，解決家電電線纏繞的煩惱，且只需USB線就可以滿足手機、平板等行動裝置的充電需求。

「米家魔方延長線」外型精緻小巧，可放入隨身包和行李，為外出旅行必備好伙伴，更提供最高等級的安全防護，外殼使用高品質PC物料，內部導電結構則選用優質銅材，整體強力阻燃，搭配防過載開關與獨立安全保護門，多重保護讓用戶使用起來更安心。米家魔方延長線售價新台幣$295元，於8月17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay購物陸續開賣。

「小米10週年感恩慶」狂歡季盛大展開

歡慶小米10週年，小米台灣推出「小米10週年感恩慶」狂歡季。於8月12日10時起至8月16日止「小米10週年感恩慶」預熱開跑，只要至活動頁面參與線上簽到、互動遊戲等，即可領取現金券！本次更加碼推出「點讚降價」活動，活動期間上小米商城mi.com替熱門單品按讚，包含米家掃拖機器人、米家恆溫電水壺、米家直流變頻電風扇 1X與米家調理機等超夯商品，累積讚數越多、折扣就越多！

「小米10週年感恩慶」狂歡季將於8月17日10時至8月22日止正式開跑，除發布上述三項新品，同步推出小米延長線全新黑色（售價新台幣$295元）及小米Type-C轉Lightning傳輸線（售價新台幣$245元），更祭出多項感恩回饋。此次，首度開放小米商城APP新註冊會員，獲取的積分將可兌換成全台三間小米之家專屬優惠券，購物享「優惠折上折」從線上商城擴及實體門市，於小米之家消費也可累積小米商城線上積分！

針對「小米10週年感恩慶」狂歡季商品直降活動，米家全景相機現折$1,000元，只要新台幣$5,995元，領券最高再折新台幣$400元，加贈小米藍牙耳機 AirDots 超值版；米家掃拖機器人 1C現折$600元，只要新台幣$5,995元，領券最高再折新台幣$400元，加贈小米藍牙耳機 AirDots 超值版；小米AI音箱現折$600元，只要新台幣$895元，領券最高再折新台幣$250元。

不僅如此，於「小米10週年感恩慶」期間，單筆（不含手機）消費滿新台幣$3,000元，即贈小米藍牙耳機 AirDots 超值版（價值$545元）；單筆（不含手機）消費滿新台幣$10,000元，即贈小米AI音箱（價值$1,495元）；單筆（不含手機）消費滿新台幣$12,000元，即贈小米藍牙耳機Air 2（價值$1,995）；單筆（不含手機）消費滿新台幣$18,000元，即贈$2,000元現金券一張（使用規範請見優惠券說明）。「小米10週年感恩慶」更有多樣明星商品的組合套裝、加價購等多種好康，米粉們別錯過。

(科技)