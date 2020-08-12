警方調閱目擊者行車影像發現，樓女駕駛自小客車，疑似行近行人穿越道時，未暫停禮讓行人先行。（警方提供／陳世宗台中報導）

56歲的樓姓女子，11日下午駕駛自小客車沿永春東路外側車道，由西向東往文心路方向行駛，行經南屯區永春東路892號前；撞擊路側行人及推輪椅74歲的林姓男子，和坐輪椅71歲的林妻劉姓婦人。造成乘坐輪椅的劉女頭部受傷，經醫急救仍傷重不治死亡；另林男頭部受傷於醫院救治中，肇事原因及善後事宜，正由警方處理調查中。

警方指出，發生在昨天下午15時46分，74歲的林姓男子，推著坐輪椅71歲的妻子劉姓婦人，於南屯區永春東路892號前，遭到樓姓女子駕駛自小客車，沿永春東路外側車道，由西向東往文心路方向行駛，行經該路段時遭到撞擊，警方獲報立馬將兩人送往中山醫院急救。

警方表示，乘坐輪椅的劉女頭部受創，經送醫急救仍傷重不治死亡；另推輪椅的林男頭部受傷，目前於醫院救治中，此起交通事故造成1死1傷的意外，樓女經檢測無飲酒，酒測值為0.00MG／L，當時為閃光黃燈；樓女表示，未注意到林姓男子推坐輪椅的妻子走斑馬線要過馬路。

警方調閱目擊者行車影像發現，樓女駕駛自小客車，疑似行近行人穿越道時，不暫停禮讓行人先行；但真正肇事原因，尚待進一步調查釐清。警方近日將邀集道路相關主管機關至現場會勘，針對交通工程設施研議有無須改善之處，並加強取締車輛駕駛人未禮讓行人及重大交通違規，強化交通安全宣導。

(中時 )