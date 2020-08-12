搭乘大眾交通工具，是否需要讓座，以及博愛座的存廢也一直是大家討論的議題。有一位孕婦媽媽，因搭乘公車時位子被一名約莫20初頭的妹妹坐下，也沒被讓位，兩人湊巧都在同一站下車，這名孕婦竟一路尾隨她，對方嚇得請友人來接，事後這名孕婦更在臉書發文表示「我有種莫名的精神勝利感」，不少網友表示這也太可怕了吧！

昨（11）日有一名孕婦在公開的媽媽社團發表一篇文，由於早下班，依照平日的習慣在公車站等待公車，上車時撇見還有一個「博愛座」，在她扶著扶手小心翼翼移動時，有一位年約20的年輕女孩，一屁股坐下，在她坐下前，也看見了孕婦掛在包包上的「好孕徽章」，但仍無視於她，自顧自地滑手機。

這名孕婦站了近10分鐘才有位子，她選擇在這名女孩的旁邊坐下，乘車期間，她也擔心女孩是否是身體不適，進而詢問關心，「請問你今天是不太開心嗎？不然怎麼會…？」孕婦確定自己只是單純被無視後，就無再追問下去。

後來恰巧兩人都在同一站下車，方向也相同，由於該名一時孕婦好奇對方住處，決定以「尾隨當作運動」。女孩似乎也發現自己被跟蹤，心裡相當緊張，開始繞路邊使用手機找人求救，最後是由男友騎車將她載走。孕婦事後將整段過程貼在臉書社團分享，坦述自己從一開始覺得很憤怒，到對方因為被跟蹤而慌張的心情，使她的怒氣全消，甚至有種「莫名的精神勝利感」。

一名孕婦因未被讓坐而尾隨對方，在公開的臉書社團發文。（圖／爆怨公社）

該貼文事後也被轉發至《爆怨公社》，引發網友熱烈討論表示，「好可怕的孕婦…」、「還能跟蹤別人代表體力很好」、「體力這麼好，要博愛座？」據了解，這名孕婦事後將媽媽社團的原文已刪除，而本人臉書照片也更換成漆黑的照片。

(中時新聞網)