台南市長黃偉哲（中）與年輕朋友一起行銷安平開台天后宮「做16歲」成年禮活動。（洪榮志攝）

「做16歲」成年禮是台南特殊的傳統民俗，今年開台天后宮的「做16歲」活動，特別在傳統中加入新元素，除打造「熱蘭遮號」木船提供打卡拍照，還加入「勇闖山海圳綠道」，邀請參加的年輕朋友，走訪早期台灣3大可由水路直通玉山的行商步道，象徵成功啟航、步步高升。

今年台南「做16歲」成年禮活動，將於23日登場。有別於過去3年，都以獨木舟挑戰划行安平運河，以及前往高雄茄萣區舢筏協會體驗環境教育課程，今年市府首度與寺廟結合，委託安平開台天后宮承辦「做16歲」，並以「成功啟航-山海圳綠道祈福之旅-青春飛揚」為主題，除延續傳統民俗外，更注入創意以「大航海」為主題設計。

市長黃偉哲表示，台南是台灣最古老的城市，再過4年就要建城400年了；鹿耳門與安平地區，則是台南最先開發的地區，因此當然要來安平開台天后宮祈福、祈願，並邀年輕朋友們一起來走山海圳綠道祈福之路。

黃偉哲還說，「做16歲」的禮俗大概只有台南還看的到，現在大家提倡18歲公民權，感覺又要將公民權往下延伸，但「做16歲」的禮俗，在古代就是成年的意思，因此這一項禮俗我們應該特別予以維繫。

黃偉哲認為，現在的年輕人，應該在更年輕的時候，就可以承擔起許多社會的責任，包括公民權與一定的法律責任，所以有必要將公民教育、社區主體意識，還有城市的印記，能夠在他念書的時候就傳遞到，感謝安平開台天后宮能夠堅持「做16歲」的禮俗，讓年輕人能體會台南之美，也體會到台南山海圳過去先人開闢台南的一個路徑。

安平開台天后宮總幹事林國明強調，位於安南區海尾的山海圳綠道，是早期台灣3大可由水路直接通往玉山的行商步道，除了象徵步步高升、邁向高峰外，更是自我成長及訓練獨立的轉大人機會；並藉由海尾朝皇宮祈福儀式，以及中西區開隆宮喜鵲平安橋，期盼參與的年輕人都能心想事成、美夢成真。歡迎2005年出生的年輕人報名參加，至300個名額滿額為止。

(中時 )