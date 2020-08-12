研調機構IC Insights公布全球前十大半導體供應商，其中，華為子公司海思今年上半年營收大增49%，躍居全球第10大半導體廠，不過美國擴大圍堵華為，IC Insights預期，海思進入前10名的時間可能短暫。

IC Insights指出，全球前10大半導體廠中，有6家廠商總部位於美國，2家位於韓國，1家在台灣，1家在中國大陸。IC設計廠有博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）及海思4家，1家純晶圓代工廠台積電(2330)。

全球前10大半導體廠上半年營收全數超過52億美元規模，這10大廠上半年總營收較去年同期成長17%，是整體半導體業上半年成長5%的3倍以上水準。

IC Insights表示，大陸海思有超過90%的產品是銷往母公司華為，基本上是內部移轉；海思上半年營收成長49%，達52.2億美元，躍居全球第10大半導體，同時也是首家中國大陸廠商進入全球前10大半導體廠之列。

但美國擴大圍堵華為，台積電自5月15日後不再新接華為訂單，9月14日後不再出貨華為，IC Insights預期，今年可能是華為高端麒麟晶片的最後一代，海思進入全球前10大半導體廠時間可能短暫。

台積電則受惠來自於蘋果及海思的7奈米處理器出貨強勁成長，上半年營收207.17億美元，年增40%，為全球第3大半導體廠。

英特爾（Intel）上半年營收389.51億美元，年增22%，居全球半導體龍頭。三星（Samsung）上半年營收297.5億美元，年增12%，為全球第2大半導體廠。

(時報資訊)