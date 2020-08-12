保德信人壽以55億元出售給台新金(2887)，在台深耕28年的保德信投信今天強調，該投信深耕台灣不受保德信人壽出售影響，該投信將在8月中旬再募集一檔債券型基金，基金名稱為「保德信四年到期基礎建設債券型基金」。

全球前十大資產管理業者保德信投資管理（PGIM），資產管理規模逾一兆美元，其隸屬於美國保德信金融集團（Prudential Financial），據點遍及全球四大洲、16國，超過1300位專家組成的團隊。而PGIM在台灣的分支「保德信投信」，為PGIM在亞洲市場中的重要據點，台灣保德信投信今年也將邁入在台深耕的第28個年頭，未來仍將持續結合全球資產管理實務與長期在地深耕的管理團隊，致力為投資人提供具國際視野的產品及服務。

保德信投資管理（PGIM）在全球退休金、法人企業與機構中享譽盛名，不僅是全球前十大資產管理業者，更是為全球第八大法人資產管理公司，全球300大退休基金當中，超過5成尋求PGIM的服務；而美國前100大企業退休金，更有高達79家企業仰仗PGIM的資產管理模式，也顯示了PGIM的投資專業深受全球專業投資人的信賴。

今年以來全球股受到疫情衝擊、地緣政治風險利空干擾，但PGIM Jennison全球股票機會基金（T級別）3個月、6個月及今年以來表現均奪得第一，平均報酬表現優於同類型平均，且近6個月仍有10.62%優於同類平均負報酬表現，顯見該檔基金進可攻、退可守的優質操作能力。

(時報資訊)