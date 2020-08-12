宜蘭礁溪老爺酒店8月5日發生疑似食物中毒事件，最新檢驗結果出爐，食品及飲用水9件檢驗結果都是陰性，但部分人體檢體驗出諾羅病毒陽性反應。礁溪老爺酒店發道歉聲明，表示會儘速彌補旅客。

宜蘭縣衛生局表示，截至今日有164人出現身體不適症狀，其中92人就醫，至少已有兩人檢體驗出諾羅病毒呈陽性反應，包括飯店人員及用餐客人。

礁溪老爺酒店表示，(8/4)宜蘭縣衛生局至飯店採驗包含員工檢體、環境檢體、食品檢體與飲用水，今(8/12)日檢驗報告顯示「環境檢體、食品與飲用水檢驗結果皆符合標準呈現陰性，惟檢驗人員檢體呈現諾羅病毒為陽性」，員工皆為無症狀，但飯店為慎重起見仍請員工即刻返家休息，亦持續關心安排7天後復工並暫時調離供膳場域，館內公共空間也於8/5第一時間進行自主全面性環境消毒。

此外，飯店亦陸續追蹤其他消費者狀況，後續收到消費者回饋亦疑似呈現諾羅病毒陽性症狀，雖目前尚未能追溯病毒感染源頭，但礁溪老爺身為五星級酒店，未能確實提供安全無虞的度假環境，對此造成消費者身體不適致上最大歉意。為表達歉意並儘速彌補，礁溪老爺已陸續聯繫旅客，凡因此事件受影響之消費者僅須檢具住宿或用餐與就醫單據，飯店將陸續聯繫儘速進行慰問及後續協助，消費者亦可透過各種方式聯繫飯店，電話03-9886288、02-25411999、07-2236117或官方粉絲團訊息或官方信箱[email protected]。

(中時新聞網)