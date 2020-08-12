近期才剛刷新歷史新高的國際黃金價格卻見直線跳水暴跌，COMEX黃金一度跌到每盎司1911.3美元，跌幅超過6％。直到12日早盤期間，COMEX黃金仍繼續下挫，截至上午COMEX黃金跌幅1.38％，報在1919.4美元。

根據《證券時報》引述中航證券指出，黃金配置思路在於將黃金納入投資組合當中，而非單純的做多黃金，研判美方挑起的摩擦未來可能還會加劇。在這樣的情況下，對於權益投資機構，利用黃金ETF、黃金個股構建1到2成的黃金風險敞口是非常有必要的。

但同時，黃金價格目前屢創歷史新高，一些情況的反轉將導致黃金價格的快速下跌。中航證券建議投資者關注3大訊號號。第一點是美聯準會（Fed）的鷹派態度，如果疫苗超預期快速研製成功並投入市場，將讓美國經濟迅速反彈，美聯準會可能啟動縮表進程。如果美國聯邦基金利率開始調升，名義利率的上升速度快於通膨，那黃金價格將受到重創

第二點是美國主導的逆全球化及中美摩擦的反轉。如果川普無法連任，拜登當選並且美國部分放棄地方保護主義及貿易戰，中美關係緩和，那麼通膨也有可能受到抑制。

第三點則是各國央行的拋售。短期而言，金價的飆升正在增加黃金在多數央行儲備中的比例。因此任何面臨外匯短缺為管理國際收支的國家，目前都有可能會清算金屬。

(旺報 )