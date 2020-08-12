葉姓女子2016年接受隆乳手術，3年後發現美國食品藥品監督管理局（FDA）發布消息，指「愛力根娜綺麗矽膠乳房植入物」有罹癌風險，就是植入自己乳方的醫材，氣得提告向愛力根公司求償78萬餘元。台北地院認為，「罹癌風險」只是一種可能性，無法量化，且葉女未舉證有何實質損失，故判她敗訴，可上訴。

葉女提告主張，她2016年9月29日接受隆乳手術，植入物是「愛力根娜綺麗矽膠乳房植入物」，美國FDA後於2019年7月要求廠商回收該，我國衛福部食藥署也跟進，可見該植入物有致癌風險，她嚇得趕緊再做手術取出，愛力根公司應賠償隆乳手術費、取出費用、精神慰撫金及休養期間薪資損失，總共78萬2000元。

愛力根抗辯，該植入物是我國衛福部核准的醫療器材，且葉女同意手術前，醫材仿單內已有相關警語、注意事項、可能併發症等多訊息，此部分則應由醫師充分告知病患；此外，總公司後來配合回收，他們只是執行總公司政策，沒有過失，葉女也未就「罹癌風險」舉證。

法官認為，「對人體有致癌風險存在」只是對於罹病的「假設」或「可能性」，難認已侵害健康，「罹癌風險」也無法量化，既然葉女無法證明身體健康有何實質損害，且醫材仿單中有記載相關警語，愛力根公司就沒有賠償責任，故判葉女敗訴。

(中時 )