花蓮農改場精選宜花地區19個具有特色農業體驗的休閒農場及體驗農家，只要持農遊券去宜蘭花蓮19家農場消費，就能獲得體驗活動的加值優惠。（李柏澔攝）

近年來台灣各地農村在中央部門與地方政府共同的努力下使農村社區在地的產業活化，讓文化傳承，自然生態，生活環境得以全面的提升水準，為了宣傳推廣宜蘭，花蓮農村綠色旅遊，農委會花蓮區農業改良場長期投入於有機農業，並積極輔導農產業朝6級化發展。

農委會今(12)日於農委會召開「農遊券！宜起花下去！」記者會，花蓮區農業改良場長期投入於有機農業，友善的研究與推廣，積極輔導農產業朝6級化發展，並精選宜花地區19個具有特色農業體驗的休閒農場及體驗農家，透過休閒農業資源整合，串聯在地產業，結合目前熱推的農遊券，推出具有農村特色體驗的8條遊程，邀請民眾把握機會將農遊券「宜起花下去」。

農委會花蓮區農業改良場場長杜麗華表示，東部在國道5號雪山隧道及蘇花改通車後，交通大幅提昇，更讓西部都會區民眾更輕易地來到宜蘭，花蓮享受好山好水以及優質農產。

杜麗華指出，目前只要持農遊券去宜蘭花蓮19家農場消費，就能獲得體驗活動的加值優惠，並可參考本年度推出的農，藝，山，水，原，生，慢，活等8條遊程。「農」以特色農家生活體驗為主題，「藝」囊括多樣手作工藝，「山」連結森林自然景點，「水」為親水，「原」強調花蓮原民文化，「生」以有機及友善食農為出發點，「慢」享受緩慢步調，以及「活」重視文化交融互動。

19個具有特色農業體驗的休間農場及體驗農家，包括來自宜蘭的頭城農場民豐農場、勝洋休閒農場、行健有機村、旺山休閒農場、官老爺休間農場、星源茶園、花間茶語小農驛站、御品蓮休閒農莊等，以及來自花蓮的馬太鞍欣綠農園、彌勒有機果園、佳豐有機農場、米86，嘉茗茶園、大自然體驗農家、天賜糧源、太巴塑紅糯米生活館等。

(中時 )