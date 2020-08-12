第十二屆中國汽車藍皮書論壇11日開幕。包含華為智能汽車、東風集團、長城汽車、蔚來汽車、小鵬汽車等汽車行業大佬紛紛到場。華為智慧汽車解決方案BU總裁王軍表示，華為在武漢成立團隊研究雷射雷達，短期目標是研發出100線、200線的雷射雷達，爭取成本做到每個500美元，甚至每個200美元，「支撐我們所有的智慧車，都配上雷射雷達，實現更高等級的自動駕駛。」

根據《中國證券報》引述中信證券研報顯示，2018年自動駕駛相關的雷射雷達市場規模約為2.16億美元，預計2024年可達42億美元。

王軍並認為，汽車市場有足夠空間，讓更多的玩家發揮自己的作用，汽車行業不會幾家獨大。他更強調華為公司不造車，華為的使命是幫助車企造好車。

據了解，雷射雷達是一種用於精確獲得三維位置資訊的感測器，好比人類的眼睛，可以確定物體的位置、大小、外貌甚至材質。

(旺報 )