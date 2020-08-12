頭上冒出白髮總讓人心情不悅想拔掉，但拔了又怕傷害毛囊、頭髮越變越少。專家指出，會長白頭髮是因為體內缺乏酪胺酸的胺基酸，而酪胺酸是製造黑色素的原料，可以透過攝取優良蛋白質增加胺基酸，以及補充銅、碘、維生素B群等微量營養素，多攝取維生素A、C、E抗氧化物、減輕壓力和戒菸。白髮就有機會逆生長變黑髮。

《每日健康》報導，美兆國際健康管理機構研發處研發長劉婷婷博士指出，人的毛髮本來是白色，透過皮膚的色素細胞產生黑色素染成黑髮。而秀髮染黑機制會停滯，主因是營養不良、壓力大，還有飲食長期偏「高澱粉、低蛋白質」，會使胺基酸供應缺乏，導致酪胺酸來源不足，無法合成黑色素。而染髮也會阻礙黑色素生成。

劉婷婷博士指出，實踐以下7招有機會讓黝黑頭髮長回來：

1.多攝取優良蛋白質，增加胺基酸。

2.補充銅、碘、維生素B群等微量營養素，增加黑色素合成。

3.攝取抗氧化物，例如：維生素A、C、E。

4.增加生食及發酵食物攝取（生菜/泡菜）。因為熟食吃太多毛囊中會累積氧化物H2O2，導致白髮生成。

5.不可拔白頭髮，以免傷害毛囊。

6.手指按摩頭皮，促進血液循環。

7.睡滿6~8小時，戒菸，抽菸會損害黑色素細胞。

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(中時新聞網)