藍鳥隊在10局下由崔維斯蕭（右2）揮出再見安打，以5比4氣走馬林魚隊。（美聯社）

多倫多藍鳥隊在美國東部各地繞了一圈，終於來到紐約州水牛城的藍鳥3A「野牛隊」主場薩倫球場（Sahlen Field），這也是水牛城自1915年之後，105年來又有大聯盟賽事。為了在此落腳，藍鳥球團還撥款把休息室改造得煥然一新，球場上也增添足夠的照明設備。

藍鳥隊今天推出王牌投手韓籍的柳賢振先發，他主投6局被敲2支安打，送出7K，被安德森擊出陽春全壘打失掉1分。不過藍鳥隊畢謝特在6局下揮出3分全壘打，不僅幫柳賢振解套，也讓他取得勝投資格。

不過9局上藍鳥守護神貝斯凸槌，2人出局後被馬林魚隊捕手瑟維利揮出3分全壘打，追成4比4平手，柳賢振的勝投也飛了。

第10局起採用突破僵局制，無人出局先放一名跑者上二壘，馬林魚採取強攻，但並未得分。10局下，藍鳥決定用犧牲觸擊，先把跑者送上三壘。馬林魚只好以保送戰術把壘包塞滿，但被崔維斯蕭擊出再見安打，藍鳥就以5比4氣走馬林魚，奪下在水牛城主場的首勝。

(中時 )