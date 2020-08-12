香港醫院管理局發言人今日表示，新增2名因新冠肺炎逝世的病例，包含仁濟醫院一名79歲男病患以及大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院一名91歲女病，截至目前，香港因新冠肺炎死亡人數也已突破60例，來到了61例。

對於目前實施所有民眾可進行自願檢測的措施，香港醫學會傳染病顧問委員會前主席梁子超表示，安排全民自願檢測，可以鼓勵更多有病徵民眾盡快檢測，相信有助控制疫情。

梁子超預估社區病毒檢測出陽性機率不會很高，也許只能找出200至300例陽性個案。他又認為，當中可能包括一些體內只有病毒殘餘的患者。

另外，外傭宿舍也是群聚感染好發地，香港僱傭代理協會主席張結民表示，目前有4000至5000名外傭在港等候入境處批准工作簽證，而且人數越來越多，因疫情而令入境處簽證審批減慢，導致大量外傭需要到宿舍等待簽證。

另外有消息指出，香港今日新增約60宗確診新冠肺炎個案。

(中時 )