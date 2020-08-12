儘管全球新冠肺炎疫情未止，詩肯(6195)及客思達-KY(2936)營運自第2季回穩，詩肯7月合併營收1.94億元，年成長10.57%，客思達-KY自結7月合併營收為9.92億元，年成長0.7%(若以功能貨幣計算則較去年同期成長6.42%)，隨著台灣及美國地區商業活動逐漸恢復正常，詩肯預估，下半年業績將優於上半年。

台灣新冠肺炎疫情控制得宜，消費信心在5月中旬過後明顯增溫，且詩肯集團自1月下旬起即針對疫情做好資金與庫存等準備，讓公司營運未受疫情太多影響，詩肯第2季稅後盈餘為2148萬元，年增1.46倍，單季每股盈餘為0.47元，累計上半年合併營收8.69億元，年增10.06%，稅後盈餘5196萬元，年增49.64%，每股盈餘為1.13元。

受惠美國地區主要通路客戶拉貨力道隨著逐步解封、線上家具銷售動能暢旺，客思達-KY自結第2季合併營收24.42億元，較第1季成長2.94%，2020年第二季Amazon、Wayfair等電商客戶因居家辦公需求增加，以及集團持續投入Coaster自有品牌業務拓展，皆係挹注客思達-KY第2季線上銷售成績，隨著客戶通路銷售結構調整，第2季合併毛利率、營業淨利率分別達32%、5.65%，亦明顯優於第1季28.48%、-2.18%，由於整體營業費用下降之效益，單季稅後盈餘1.1億元，每股盈餘達1.47元，擺脫連續4季虧損，順利轉虧為盈。

在台灣及美國經濟活動逐漸恢復下，詩肯及客思達-KY營運持續增溫，其中詩肯7月合併營收為1.94億元，年成長10.57%，累計前7月合併營收為10.62億元，年成長10.15%，再創歷年同期新高；客思達-KY 7月合併營收為9.92億元，年成長0.7%(若以功能貨幣計算則較去年同期成長6.42%)，累計1至7月合併營收為58.09億元，較去年同期減少16.15%(若以功能性貨幣表示，累計前7月合併營收則較去年同期減少13.1%)。

截至7月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有77、51、7店，共135店，且首次與大型量販通路攜手合作，開出第2代店型「詩肯量販品牌店」，下半年在景氣逐漸回升後，也會持續評估適合商圈，加快展店腳步。

詩肯表示，包含振興三倍券等多項政府推動的經濟振興措施正式上路，而詩肯全台門市除與台灣Pay攜手外，也端出包括特殊組合半價、滿萬送千回饋無上限與加贈好禮等優惠，提供消費者更多誘因，盡可能搶下三倍券而激發出的消費力，目前觀察7月營收已經有初步成效；此外，詩肯日前已取得政府行動支付補助專案，正式加入行動支付行列，未來可藉此強化經營決策或消費者需求預測分析，目前行動支付佔比已經達到18%，比例還可望逐步增加。

在客思達-KY部分，根據專業研調機構eMarketer預估，今年美國電商收入將達7097.8億美元，占美國整體零售業收入約14.5%，客思達-KY集團旗下「Coaster」自有品牌將於8月下旬參加美國西部最大家具展會Summer 2020 Las Vegas Market，今年雖因為疫情影響重要家具實體展會舉辦，憑藉集團持續投入數位化轉型，提升線上、線下良好家具購物體驗，此次展會將以數位展覽廳(digital show room)方式呈現Coaster品牌超過650種家具，且近年客思達-KY已完成旗下約200件產品導入3D及擴增實境(AR)等影像技術，以完整呈現家具產品視覺化，並有助於推升交易意願，可望創造未來良好銷售表現。

儘管客思達-KY對第3季審慎保守看法，但客思達-KY持續完善利用今年新推出的Coaster專屬APP，消費者可透過自行開發之線上應用程式及銷售平台與實體業者互動，利用此系統進一步深入大型及區域型零售業者消費市場布局，將線上到線下Online to Offline的經營效益發揮至最大化。另一方面，憑藉客思達-KY擁有透過EDI電子資料交換平台供貨服務，除可有效率縮短時程處理大型訂單，亦可透過電子平台彙整集團內部所有資料，包括全部訂單、產品、庫存等大量資訊，進而提升集團內部營運效率。

(時報資訊)