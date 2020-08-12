日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）2020年第二季本業受新冠肺炎疫情衝擊轉虧，加上一次性提列大阪摩天輪投資評價損失，致使第二季每股虧損4.41元、創歷史次低。累計上半年本業維持獲利，但因業外提列上述投資評價損失而轉虧、每股虧損2.48元，亦創同期次低。

受此利空衝擊，紅馬今（12）日股價開低後放量走跌，早盤一度重挫5.67％至34.95元，截至午盤維持逾4％跌幅，在觀光股中表現疲弱。

紅馬2020年第二季合併營收10.05億元，季減49.04％、年減13.84％，創4年半低點，毛利率25.75％、營益率負13.76％雙創新低。加上業外虧損跳增，稅後虧損達2.08億元、每股虧損4.41元，雙創歷史次低。

累計紅馬上半年合併營收29.77億元、年增12.94％，創同期次高。但毛利率創31.67％同期新低，營益率1.15％略低於去年同期1.17％，為近3年同期低點。加上業外虧損跳增，致使稅後虧損1.17億元、每股虧損2.48元，雙創同期次低。

紅馬表示，受新冠肺炎疫情影響，上半年伴手禮業務營收年減達47.46％，但受惠故鄉納稅業務營收年增逾7成，整體營收仍維持顯著成長。配合致力精實管理、加強控管費用，毛利率雖因故鄉納稅比重提升而下降，但營益率仍與去年同期大致持平。

不過，經評估整體經濟及疫情影響，紅馬決議在第二季全額提列大阪摩天輪投資評價損失約1.2億元，致使當季虧損創歷史次高、拖累上半年轉虧、創同期次低。但由於為一次性認列，此投資下半年將不再影響整體獲利，預期中長期營運可望逐步重返成長軌道。

紅馬表示，故鄉納稅業務受惠「Furusato 360」跨平台效益發效，上半年已見明顯成長，預期未來在持續新增回禮刊登入口網站數及拓展合作夥伴下，仍具高成長動能。伴手禮業務雖面臨極大挑戰，但在加強販售民生相關用品下，衰退幅度已見縮減。

紅馬指出，考量故鄉納稅業務的高成長性，尚可彌補目前處境艱困的伴手禮業務，且一旦伴手禮市場回溫、本業成長性將更明顯，故決議一次性全數提列大阪摩天輪投資帳面評價損失，期盼未來本業成長動能不再受過往包袱影響。

展望下半年，紅馬對營運維持審慎樂觀，包括「Furusato 360」可望再增加2～3個合作入口網站、故鄉納稅業務中長期發展可期，且下半年日本政府將實施「GO TO Campaign」振興觀光補貼計畫，公司正審慎評估對伴手禮業務帶來的回溫效益。

(時報資訊)