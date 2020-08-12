紐西蘭央行周三意外宣布擴大貨幣激勵措施，並提出負利率前景，以應對新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊。

紐西蘭央行的決議與展望意外偏向鴿派，周三紐元盤中跌至0.6524美元，創下1個月新低。

由於國內再度出現新冠肺炎群聚感染，使超過百日的本土零確診記錄破功，今日稍早前紐西蘭政府已宣布重啟人員移動的限制措施。

紐西蘭央行周三宣布現金利率（cash rate）維持不變，仍為0.25%，此決議符合市場普遍預期。由於紐西蘭爆發新冠肺炎疫情，該央行在3月一舉降息3碼（75基點），至0.25%，並表示直到明年第一季，基準利率都將維持在此水準。

紐西蘭央行周三亦宣布，現行之大規模資產收購計畫上限將從600億紐元提高至1000億紐元（約657.7億美元）。

紐西蘭央行並展現出已做好隨時強化經濟支持的準備，稱該央行正在積極考慮一系列額外的貨幣政策工具，包括負利率及提供銀行低成本資金。此外，購買外國資產也仍是其中一個選項。

Capital Economics分析師表示，紐西蘭央行釋出迄今最清楚的訊號，即負利率將來臨。「我們仍然預期該央行會等到明年才將現金利率調降至負值，不過現在看來提前行動的可能性大於延後行動」。

(時報資訊)