大馬歌手Danny許佳麟，日前無預警發與女友合照，宣告2年戀情劃下句點，不過禍不單行的他因為忽視牙齦發炎，導致細菌侵蝕到骨頭，雖然已經動手術進行治療，不過仍被醫師警告：「說不定以後會毀容」。
許佳麟表示兩年前牙齦發炎，但一直未理會導致越腫越大，甚至還不斷流膿，發現事態嚴重的他趕緊到醫院治療，沒想到牙齦和骨頭都被细菌侵蝕，鼻孔底下還有個很大的「無底洞」，也讓醫生警告：「再不開刀可能鼻子就會穿洞了，說不定以後會毁容」，因此日前進行了5個小時的手術，接著就等化驗結果出爐，再決定是否動第二次手術，雖然目前鼻孔下沒了骨頭變成大洞，但他也自我安慰：「但没關係，日子還是要繼續，加油吧Danny！你可以的」。
他更表示手術過程相當順利，但也坦言相當痛，不過好在醫生幫他麻醉開刀，加上一票來看他的朋友們，讓他目前心情平復不少，不少網友也紛紛留言打氣，並祝福他能早日康復。
(中時新聞網)
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