台中市新建豐樂非營利幼兒園12日竣工啟用典禮，由市長盧秀燕等人一起剪綵。（陳世宗攝）

豐樂非營利幼兒園及時提供市民平價優質公共化托育服務，減輕家長育兒負擔，將有助於在地市民安心就業、幼兒安心就托就學。（陳世宗攝）

台中市南屯區為公共化教保服務需求量較高的行政區，考量幼童就近托育便利性，市府積極編列經費，並爭取中央補助新建豐樂非營利幼兒園12日啟用；市長盧秀燕說，行政院規定各縣市幼托家庭支出不要超過15％，台中市目前幼托占家庭支出僅8％，為六都最低，未來將持續增設公托公幼，減輕年輕父母負擔讓大家敢生敢養。

台中市新建豐樂非營利幼兒園12日竣工啟用典禮，由幼兒園幼童活潑可愛的表演揭開序幕，將招收318名幼生！盧秀燕說，幼兒園12班中特設3班的幼幼班，提供2至3歲幼兒就讀；市府將持續普設費用平價、師資比及教育品質高的幼兒園，讓幼童擁有良好的教育場所。

盧秀燕指出，她上任以來積極推動「公托公幼倍增計畫」，預計111年底前增加180班，108至109學年度已增設131班，擴增3600餘名進入公共化幼兒園就讀機會；未來市府將持續增設公托公幼，減輕年輕父母負擔，讓大家敢生敢養。

教育局長楊振昇表示，為提供幼生安全、舒適的學習空間及平價優質的公共化托育服務，市府爭取中央經費及前瞻基礎建設計畫補助，加上市府自籌款，合計挹注1億2597萬元興建豐樂非營利幼兒園，經公開評選委託由嶺東科技大學經營。

嶺東科大校長趙志揚說，校方將秉持大學教育專業態度，透過分齡、混齡、個人、小組及團體教學，鼓勵幼兒學習適應團體生活，引導家長參與及引入社區資源，營造多元學習的環境氛圍；豐樂非營利幼兒園109學年度開園招生即額滿，每位幼生每月僅需負擔3500元，其餘皆由市府支付，實質減輕家長經濟負擔。

教育局強調，豐樂非營利幼兒園地處南屯區豐樂里，位處第8期豐樂市地重劃區及第13期大慶市地重劃區交界處，周邊人口日益增加，可及時提供市民平價優質公共化托育服務，減輕家長育兒負擔，將有助於在地市民安心就業、幼兒安心就托就學。

(中時 )