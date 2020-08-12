（巴斯夫鞋材創新中心的互動區。圖：巴斯夫提供）

強化高階佈局，德化工大廠巴斯夫（BASF）宣布，在台灣設立的全球第一個鞋材創新中心正式營運，藉此承擔起亞洲區鞋類研發製造樞紐的重任。

巴斯夫表示，鞋材創新中心位於其策略夥伴隆鼎實業的彰化廠內，佔地約200坪，提供沉浸式體驗環境，協助各大品牌推動製鞋轉型，可讓鞋類專業人士、製造商和設計師聚集一堂，共創造新世代的鞋款。

巴斯夫曾與隆鼎實業合作推出 X-Swift 運動休閒鞋，結合巴斯夫研發的五種先進新材料，並由隆鼎實業以最新製鞋自動化科技製作。

如今，雙方進一步合作，結合隆鼎實業最先進的製鞋技術和巴斯夫的鞋材專業知識，協助各大品牌優化製程並提升效率，新中心新設備可在更短的時間內完成創新材料的測試和改良，並以全球性規模來評估各項概念。

巴斯夫亞太區特性材料事業部資深副總裁鮑磊偉( Andy Postlethwaite )指出，台灣是許多製鞋大廠的亞洲樞紐，並有強大設計師網絡。差異化已成為製鞋產業的致勝關鍵；為此，我們持續推陳出新，並與客戶共同開創新材料。

巴斯夫全球首座鞋材創新中心落腳彰化縣，與義大利、美國及泰國的三間鞋類開發中心，共同組成巴斯夫全球鞋類開發網絡。 創新中心採用巴斯夫特性材料和先進製鞋自動化技術，可協助製鞋業共同研發創新解決方案。

鞋材創新中心規劃材料設計區、技術應用區與材料應用區三大區域，涵蓋功能完備的運動力學實驗室，專供執行各項科學實驗，以開發效能升級、舒適度倍增、運動員表現更上層樓的全新鞋類解決方案。

(工商 )