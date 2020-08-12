台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯說明詹婦闌尾腫瘤逾2公分，直徑腫到正常的4倍大。（王文吉攝）

詹婦電腦斷層闌尾腫瘤位置（紅圈），直徑腫到正常的4倍大。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中60歲詹婦身形瘦弱，長達10年每天如廁10餘次，糞便幾乎都呈水狀，日前因頭暈、嗜睡送台中慈濟醫院急診，確診膽結石併發胰臟炎。術前又發現「闌尾腫瘤」，一般外科與大腸直腸科醫師，以機器手臂進行腹腔鏡微創手術，切除兩個病灶，讓婦人回復正常生活。

詹婦因連日頭暈、嗜睡，被家人送進台中慈濟醫院急診。一般外科醫師高國堯透過電腦斷層掃描，確認是膽結石併發胰臟炎，並收治入住加護病房。詹婦原本準備接受膽囊切除，術前檢查意外發現闌尾直徑腫到正常的4倍大，管腔內佈滿黏液，推測是罕見的「闌尾腫瘤」。

大腸直腸科醫師方佳偉指出，「闌尾腫瘤」是一種神經內分泌腫瘤，早期幾乎沒症狀，大到一定程度，才會導致消化不良或食慾不振，引發類似腹脹、腹痛等急性闌尾炎症狀。一旦腫瘤越來越大阻塞闌尾，可能因闌尾發炎造成感染，出現敗血等症狀，而有致死可能。

詹婦身高150公分，體重僅37公斤，身材猶如紙片人。她自述，每天如廁10餘次，糞便幾乎都呈水狀，長期腹瀉，以致營養吸收不了，也曾經到大醫院檢查，卻都查不出原因，10多年來一直靠胃腸藥度日。

方佳偉進一步說明，闌尾癌在大腸直腸癌症中，只有1~5％的發生機率，因初期症狀很不明顯，就算病人右下腹疼痛，也容易被當成便秘、吃壞肚子等一般問題處理。

一般外科高國堯醫師與大腸直腸科方佳偉醫師跨科合作，透過機器手臂實施腹腔鏡微創手術，一次切除2個病灶。方佳偉說，詹婦的腫瘤已出現早期病變，且闌尾擠壓到盲腸，單純切除闌尾已經不夠，尤其腫瘤已逾2公分，為避免闌尾腫瘤癌化，甚至有看不見的癌細胞轉移，因此一併切除右半邊部分結腸。

術後病理報告顯示，詹女士闌尾腫瘤沒有轉移、侵犯到其他組織，手術切除預後很好，5年存活率超過90％。

詹女士表示，因為膽結石併發胰臟炎就醫，還好一般外科醫師術前仔細評估，發現闌尾長腫瘤，能一次解決兩個疾病，又是微創手術，手術恢復快、傷口只有一點點，真的很感恩。

(中時 )