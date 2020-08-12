朱孝天喜歡人文深度旅遊。（吳松翰攝）

朱孝天12日出席FUN TV頻道新節目《孝天食旅》記者會，受疫情影響他先返台，與他結婚4年的明星老婆韓雯雯則留在對岸照顧爺爺、奶奶，待長輩狀況穩定後，她隨即飛台灣隔離14天上周才出關。朱孝天長年受「纖維肌痛症」所苦，肌肉無法如常人快速自癒痠痛，體型也因此忽胖忽瘦，甚至影響生子計畫，「現在不是要小孩的時候，先請老婆存卵」。他也憂心孩子出生後面對大環境的艱難，以及長期治病，孩子出生後他的經濟狀況是否不比現在。

朱孝天表示：「這世界跟我認知的世界已經不一樣，沒辦法在這麼混亂的狀況下，告訴另一個人什麼是對是錯，也想維持兩人世界，所以沒這麼積極但也不抗拒。」他也做了基因篩選，但因太小眾，所以篩選不到，「人生到現在只剩父母沒體驗過，但只能靜下心，再想後續」。至於是否領養，他坦言「當然會考慮」，夫妻兩人討論過，韓雯雯曾提出懷疑是否能將別人的孩子視如己出，他認為自己有大愛，連車子後備箱都隨時準備狗糧，不只為自己的狗，也照顧路上的狗，「我愛的是這物種，對人也是這樣，感覺領養也沒差」。

朱孝天在台灣將開網路新節目《孝天食旅》，目前先規劃10集，會去澎湖、墾丁、苗栗及南投等地取景，老婆也非常期待可以在澎湖唱〈外婆的澎湖灣〉。他與韓雯雯結婚時，有約定每年結婚紀念日都會去一個島，前幾年去了日本，第二年還選「四國遍路」，用行走深度認識當地，讓期待沙灘陽光海而開心帶泳衣的老婆好生氣，在旅行過程才慢慢接受，「剛開始一定有差異，我們因為旅行更認識對方」。兩人當然不免有爭吵，他認為有情緒的人先講清楚，這都是溝通過程，「有時候吵一吵，她也會半夜把我踹醒」，現場一片笑聲。

(中時 )