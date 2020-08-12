啟碁(6285)第二季每股賺1.03元，符合市場預期，展望第三季，預計在新廠加入下，逐月、逐季的產能都會趨向合理應用，儘管今年車市低迷，但低軌衛星與新能源車將可望驅動2021年成長，啟碁今日逆勢走揚，盤中站穩逾1%漲幅，站穩短中長期均線。

啟碁第二季毛利率開始回升，單季每股盈餘1.03元，季增加59.3%、年增加5.7%，惟毛利率最高的車用產品線因車市受疫情影響，抵銷因疫情關係拉抬的家用聯網(Connected Home)、網路(Networking)產品線的成長。

啟碁第二季產品營收佔比為Auto& Industrial佔19%、Connected Home佔23%、Networking佔54%、Others佔4%，但在產品組合不利之下，毛利率依然顯著回升至11.7%，主要歸功於越南與台南新廠產能利用率提高，啟碁新廠調試已大致完成，預計下半年產能利用率持續提高將帶動毛利率進一步回升，此外，啟碁5G營收占比今年約3~5%，明年希望有翻倍成長、上看7~10%。

啟碁上半年因新冠肺炎疫情導致額外支出，對獲利造成影響，下半年預計新廠加入下，第三季逐月、逐季產能都會趨向合理應用，由於美中貿易戰恐無法在短期結束，故啟碁下半年會有55%以上的產能在台灣、越南廠區出貨。

啟碁除固網產品與WiFi 6路由器將持續受惠在家工作帶動升級之外，法人認為，雖然啟碁Auto& Industrial產品線中一般燃油車仍需時間回溫，預期北美低軌道衛星與新能源車需求，將驅動啟碁2021年營收與毛利率成長，目前啟碁用作低軌地面接收站中的WiFi模組已於7月通過FCC認證，預估其低軌道衛星產品與5G mmWave相關CPE與hotspot相關產品也將於2021年持續增量，可望扮演長線另一股營運動能。

(時報資訊)