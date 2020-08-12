宜蘭礁溪老爺酒店日前爆發公衛事件，164人疑似食物中毒，出現上吐下瀉等急性腸胃炎症狀，其中92人就醫治療，宜蘭縣衛生局採檢後發現有廚師呈諾羅病毒陽性。醫師指出，諾羅病毒超頑強，戴口罩也防不了，一定要勤洗手！
兒科醫師林應然表示，雖然外界有諾羅病毒好發於秋、冬兩季的印象，但就實務觀察，「病毒一年四季都有」；礁溪老爺就是在盛夏遭諾羅攻陷。他強調，諾羅不是一般戴口罩、用酒精就能預防，「把手洗好、洗滿才是關鍵。」
至於部分人士質疑礁溪老爺取用地下水，是導致中毒主因，林應然說，除非地下水遭污染，否則還是人傳人的可能性最高。宜蘭衛生局的檢測結果，確認了地下水沒問題。
諾羅病毒主要透過「糞口傳染」，只要一點點病毒量就會致病，且酒精對它根本沒轍。醫師建議，洗手最好用肥皂，把手心、手背、指縫搓洗乾淨，至少洗20秒，才能對抗頑強的諾羅病毒。
(中時新聞網)
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