民進黨高雄市長候選人陳其邁12日上午拜訪甲仙後援會並展開車隊掃街，被媒體問如何達到超過罷韓93萬票的高標準時，陳其邁說，6月6號罷韓的結果，市民用選票非常清楚的表達希望在未來能有一個新的市長，能夠帶領高雄大步邁進，希望高雄能夠重開機、重新出發的聲音是非常清楚，選舉剩下4天，我相信市民的期待沒有任何的改變。

另針對民眾黨高雄市長候選人吳益政在廣播節目中呼籲前高雄市長韓國瑜不要站台，因為這樣可能會激發罷韓的群眾，進而增加陳其邁的得票，對此，陳其邁尊重吳益政的說法。

陳其邁表示，在議會過去因為國民黨或無黨籍議員過半，他滿遺憾這2年有很多重大建設，不管是獎勵民間參與建設、青年失業率或是營業銷售總額，高雄在這幾年都是退步。

陳其邁說，假如這次補選815他能夠獲得市民支持，那也意味著高雄需要重開機、需要大步邁進的聲音可以更大聲，他也會謙卑地來服務市民，讓未來市政的推動更有力。

(中時 )