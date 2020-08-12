大陸羽球國手「超級丹」林丹和謝杏芳被譽為球壇「神鵰俠侶」，4年前卻爆出林丹趁老婆懷孕與小模開房，謝杏芳後來選擇原諒，稱兩人「風雨同舟」。最近謝杏芳上實境秀，坦言自己從小特別缺愛，和林丹組成家庭後才有踏實感，她認為婚姻並不是非黑即白，「離婚對孩子的傷害是最大的」，一席話透露了當年回收出軌老公主因。

林丹上月宣布退役，過往的緋聞也被挖出，2016年他被大陸狗仔拍到和爆乳辣模趙雅淇偷情，還在窗邊襲臀女方，事隔4年，趙雅淇身上仍被貼小三罵名，見此她發文承認年輕時曾犯錯，呼籲女性要擦亮雙眼，同時也打臉林丹「也請那些蒼蠅控制好自己，有點責任心別禍害未婚女性......外面的世界或許很精彩，但請已婚的留步」。

至於當年選擇原諒林丹的謝杏芳，最近上節目《成為媽媽後》分享婚姻甘苦談，她承認因為原生家庭關係疏離，讓她一直缺乏安全感和愛，跟林丹結婚後，夫妻倆說好無論出門或回家都要擁抱親吻，更指熱情霸氣的林丹和她個性互補，站在做母親的立場，給孩子充滿愛的原生家庭是她的首要責任，家家有本難念的經，冷暖自知。

謝杏芳間接承認當年為了小孩不願離婚。（圖／翻攝自娛聞新風尚微博）

謝杏芳意有所指說：「每個人也會有他不一樣的選擇，不管他選擇怎麼樣的生活，只要是適合自己就好了，很多家庭他會因為自己離婚了，對小孩傷害是最大的」。網友見此回應：「我好心疼她，林丹配不上她」、「原生家庭對自己的影響真的很大很大」、「如果沒有那件事，真的覺得這是一把狗糧，但現在…」。

(中時新聞網)