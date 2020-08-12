美國總統川普在11日對外宣布，美國政府將向莫德納（Moderna）購買1億劑新冠肺炎實驗疫苗，目前該疫苗已經進入第三期人體實驗，莫德納也透漏，這筆協議的費用高達15.3億美元（折合新台幣約459億元）。

根據國外媒體《CNBC》報導指出，川普宣布美國政府將向莫德納採購1億劑新冠肺炎實驗疫苗，莫德納方面也透露，這筆代號為「mRNA-1273」的疫苗協議，價值高達15.3億美元，美國政府還可選擇額外多購買4億劑疫苗。目前該實驗疫苗已經進入第三期大型人體實驗，將會有3萬人參與，莫德納預計在10月份會取得「預期性的結果」。

美國為了加快新冠疫苗的研發，曾對許多公司進行投資，美國已經在疫苗開發方面，對莫德納的投資了9.55億美元，總投資額達到24.8億美元。

而在疫苗採購方面，美國政府就曾與知名藥廠輝瑞（Pfizer）、生技公司BioNTech達成協議，計畫斥資19.5億美元購買1億劑兩家所研發的疫苗，也斥資逾10億美元，與嬌生（Johnson & Johnson）購買1億劑疫苗的協議。最後也斥資21億美元，投資葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、諾菲（Sanofi）兩間公司，用於開發疫苗與交付1億劑疫苗成品。

美國政府之所以會這樣大動作地四處投資藥廠、購買疫苗，主要是美國政府先前提出的「神速行動」（Operation Warp Speed）的一部分，用意就是在加速新冠疫苗的研發、製造、銷售速度。

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(中時新聞網)