中央防疫指揮中心5 日宣布民眾進出大眾運輸等八大類場所需戴口罩，新北市交通局加強宣導並稽查公車業者有無落實防疫措施，截至昨日有5位公車乘客未戴口罩並不聽司機勸導而報警處理。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，搭乘大眾運輸強制戴口罩至6月7日解封前，新北市總計有32件未戴口罩民眾不聽勸而報警處理。

林詩欽指出，儘管在中央指揮中心宣布解封，乘客上車仍需戴口罩，車內可維持社交距離就可脫下口罩，交通局則持續要求並隨車稽查公車駕駛員需全程戴口罩，並做好量體溫、勤洗手及車輛消毒等防疫措施。

由於國際疫情持續蔓延，國內疫情再度拉警報，中央防疫指揮中心於5日宣布民眾出入大眾運輸等八大類場所需戴口罩，截至昨日止這一周來，則計有5位公車乘客未戴口罩並不聽司機勸導而報警處理。

交通局表示，搭乘大眾運輸強制戴口罩，民眾配合度高，希望大家一起堅持下去，一起做好防疫，不要讓公共運輸成為防疫的破口。

(中時 )