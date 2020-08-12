一連數天午後間歇性大雨，導致尖石鄉竹60線多處土石鬆動滑落和路樹倒塌，橫山分局員警11日晚接力鋸木，並通知鄉公所清除雜木和落石，呼籲到尖石遊玩的民眾，務必注意氣候和路況，確保行車安全。

橫山分局王鴻斌、林俊儒、劉俊廷3名巡官，11日晚上8點半前往後山執行督導勤務，行經竹60線12.5K處，發現有路樹倒榻，橫跨路中，造成車輛無法通行，隨即用無線電通知梅花所。

梅花所警員黃翎軒、蕭瑞錡隨即攜帶鋸子、鐮刀趕到現場處理，發現是崩落土石，連帶樹木夾雜竹子倒榻路面，先清理石塊並鋸掉部分枝幹，讓路面恢復單向通車。

3位巡官則在現場兩端協助疏導交通，由於樹圍過寬加上表面濕滑，5人接力鋸木，花了近2小時將樹木、雜物清理至路旁，通知鄉公所派清潔隊將堆放路旁樹木徹底移除，以確保用路人安全。

橫山分局長黃國師也趕赴現場，慰勉同仁辛勞，強調警方執勤不分你我的「補位」觀念，核心價值在「防制危險在先、救人第一」，請前往山區的用路人，要別注意氣候、路況，行前務必檢查交通工具是否正常，確保行車安全。

(中時 )