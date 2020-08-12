近日美國衛生部長阿札爾訪台與共軍數度侵犯我國領空，前總統馬英九說出「首戰即終戰」等語，引發爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚坦言，馬被罵到狗血淋頭，他不意外，因為他知道馬英九講這話，「台灣價值」餘額不足，也懂馬英九儘管會被罵，他還是會堅持要說。他認為馬身為中華民國前總統，他的中心思想，是盡可能的「避戰」，黃說避戰不等於畏戰。

對於馬英九近日首戰即終戰、美軍不會來等言論遭痛批，黃暐瀚在臉書表示完全不意外，也完全能懂。他說知道馬英九講這話，「台灣價值」餘額不足，完全能懂，是因為懂馬英九儘管會被罵，還是會堅持要說。黃感嘆表示，中共一旦打過來，從第一顆子彈畫過天際的那一刻，台灣將無藍綠之分，都要承擔，都要受苦。身為前總統，馬英九講出他的「真心話」，可以「不認同」，但他講的對不對？真不真？倒可以先思索探討一下。

黃暐瀚認為，所謂「首戰即終戰」，是指中共未必想戰，也未必真的會戰。萬一真的開戰，那就是全力一戰，不會是打打停停，還觀望國際風向，等美國反應。馬英九的意思是，中共一但要打，就是全力去打，毫不保留。所以一開戰，就等於結束戰爭，就算美軍考慮要來，都有可能「來不及」。至於「美軍不會來」，黃認為這是馬英九的分析，他個人沒有專業可以預言。但不管美軍來不來，既然戰場在台灣，一旦開戰，台灣都將受苦，台灣都不會是「贏家」。

「結論就是，馬英九不希望兩岸開戰」。黃暐瀚表示，馬身為中華民國前總統，他的中心思想，是盡可能的「避戰」！現在網路風向，導向「避戰」就是「畏戰」，避戰就是舔共，只有勇敢嗆聲，才叫愛台！政治顏色一套上來，那就沒有任何事情，能理性討論。

黃最後表示，馬說的不一定是對的，未來得用時間證明。但把馬英九的論點直接連結為「舔共」的論調，「未免，也太廉價了一點」。

(中時新聞網)