前彰化市長邱建富2個多月前成功連任民進黨彰化縣黨部主委，目標綠營下屆縣長目標明確，這次爆出9年前桃色風暴，女子更提告，「利用權勢或機會猥褻罪」，掀起彰化政壇一片震撼，彰化市長林世賢就表示，事件已經影響民進黨的形象，女子名譽受創，希望司法調查還以清白。

邱建富被視為綠營下屆彰化縣長選舉熱門人選，經此桃色風從政之路是否蒙上陰影，受到矚目，這次被爆料，2012年邱建富語言越線，稱讚美腿、漂亮，還要他呻吟，強調是市長，可幫忙安插工作，電愛關係超過1年，事隔9年後，今年女方向彰化地檢署告發邱建富涉嫌觸犯刑法「利用權勢或機會猥褻罪」，檢方已傳喚美魔女與邱建富出庭。

彰化市林世賢表示，事件已經影響到民進黨的形象，既然已經進入司法程序，應該由司法調查。

綠營黃秀芳、陳素月、陳秀寶則表示，距離縣長選舉還有兩年，現在就提選舉的事情太早了，並認為政治人員要更應該要注意自己的行為。

這次周刊爆料前，邱建富2個月前要連任民進黨縣黨部委事

，邱建富就燒過另一次桃色事件，民進黨彰化縣黨部執委劉玲惠與一群婆婆媽媽召開記者會就邱建富，指弄「連劈2素真」，重創民進黨形象，要求邱建富向全國婦女同胞道歉。

劉玲惠指出，臉書、LINE群組瘋傳他在擔任彰化市長任內時，與疑似2個素真充滿濃情蜜意的對話截圖記錄，還PO出她在LINE建富之友會上的桃色貼文。

邱建富就表示，中央黨部主委昨天也打電話給他加油打氣，也稱讚他全台灣民進黨各縣市黨部主委只有他輔選做得最成功，無端抹黑，一生只有2個最愛素真，一個是老婆、一個是從小到大最照顧的姊姊。

挺過了素真風波，又颳起了林漾兒事件，但又是素真，又是漾兒、又是胡欣渘，是同一個人嗎，大家都霧煞煞了，事情真相，司法調查中。

(中時 )