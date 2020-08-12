前總統陳水扁日前為了「九二共識」和馬英九互槓，諷馬英九「講啥物嘐潲話」，馬也回嗆陳水扁「見笑轉生氣」。今（12）日陳水扁又為了高雄補選，砲口再度對準馬英九，痛批「馬英九的話還能聽嗎」，也大膽預估陳其邁的得票數。

陳水扁在臉書「陳水扁新勇哥物語」表示，9日馬英九替國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁站台時，表示民進黨候選人陳其邁是高雄市民已否定過的人選，民進黨還一定要他當高雄市長，到底何德何能？

陳水扁認為，陳其邁至少比韓國瑜、李眉蓁有德有能多了！2000年阿扁參選總統時，連戰夫人連方瑜也說過，選輸台北市長連任的阿扁，憑什麼選總統？選輸2012年總統的蔡英文，如果按照馬英九的邏輯，蔡英文是台灣人民已否定過的人選，民進黨還是提名她參選2016年總統，且大贏國民黨的朱立倫308萬票，「這就是人民的選擇，不是馬英九說了算！」

此次高雄市長補選，陳水扁預估陳其邁得票數：低標74萬票、中標89萬票、高標94萬票，結果端看投票率的多寡。

（圖／摘自陳水扁新勇哥物語臉書）

(中時新聞網)