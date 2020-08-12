「宜蘭農村好好玩」及「花蓮農村好好玩」兩本書只要在參考的19農家消費滿1000元就能拿到紙本書，官網也有電子書供參閱。（李柏澔攝）

隨著二代農的返鄉，帶入新的思考與體驗方式，花蓮區農業改良場推出「宜蘭農村好好玩」 及「花蓮農村好好玩」兩本書，共19個產業6級化實踐案例，讓讀者了解青農發展特色休閒農業的進程，讓國人在宜花旅遊走得深，玩得盡興。

農委會花蓮區農業改良場場長杜麗華表示，東部一直以來都是旅遊熱區，不過民眾往往都去旅遊景點，花了大把時間好不容易到了現場，結果人潮並肩雜沓常變成走馬看花，去到農家深度體驗的也不多，非常可惜，現在流行走深度旅遊，趁著三倍券和農遊券的風潮，將地方深度旅遊推廣給民眾。

杜麗華說，兩本書中的旅遊路線主要介紹給自由行的消費者，這些遊客比較不受淡旺季影響，比較可以放慢腳步深度體驗。

農委會農業推廣課副研究員孫正華表示，宜花地區許多農家在過去其實很有名氣，只是近幾年二代接棒，也開始有新的體驗方法及新的思考方式，花蓮區農改場秉持著「有機樂活、健康安全」的精神也藉這機會幫助青年們推廣行銷，結合一代的農產品，看見特色休閒農業不同的風貌。

至於「宜蘭農村好好玩」及「花蓮農村好好玩」兩本書怎們取得？參考的19農家個別提供100個名額，無論是振興券還是農遊券，只要消費滿1000元就能拿到紙本書，官網也有電子書供參閱。

孫正華指出，由於農遊券使用期限只到9月中，暑假也將在9月初結束，希望在10月旅展時能媒合旅行團推出下半年到明年初的體驗活動，以效率地將體驗旅遊介紹給消費者。

(中時 )