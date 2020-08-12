期待入手5G手機，但又很在意價格？先前曾有業界傳聞指出，高通今年度的旗艦級晶片Snapdragon 865成本太高，不少品牌手機廠都選擇不採用，其中就包含Google，指的也就是今年將推出的Pixel 5系列。如今新機的跑分結果意外提前曝光，證實了上述預測！代表消費者們今年若想要入手Pixel 5系列手機，或許能比過往小省一筆。

Google Pixel 5規格提前在跑分網站曝光。（摘自AI Benchmark網站）

根據《MySmartPrice》報導，在 AI Benchmark 跑分網站中，Google Pixel 5已然出現。表中列出的規格包含採用高通Snapdragon 765G處理器，搭配8GB RAM。由於隸屬Google Pixel嫡系的身份，Pixel 5是表中唯一運行Android 11的機種。Google尚未正式推出Android 11正式版，因此日前在台開放預購、預計9月上市的Google Pixel 4a中階機種仍是搭載Android 10系統；預計稍晚才會亮相的Pixel 5將會是首款搭載Android 11系統亮相的手機。

因為搭載高通Snapdragon 765G，可以確認Pixel 5將支援5G網路。但也正因為如此，在AI Benchmark的跑分結果竟然落後給搭載2019年旗艦處理器（Snapdragon 855）的Pixel 4以及Pixel 4 XL，可說是十分詭異的情況。不過這也將讓Pixel 5以更有價格競爭力的位置出發，對於在今年下半季才要發表、但是價格鎖定在高階價位帶的iPhone 12系列以及其他安卓高階手機來說，價格肯定是親民不少。

Google日前已經公布，旗下的5G手機即將推出，除了Pixel 5之外，還會有Pixel 4a 5G，且後者價格已大方揭曉，就是NT$15990，與現行的4G中高階手機價位幾乎一致，入手負擔並不會太高。從同樣搭載Snapdragon 765G的LG Velvet還有HTC U20 5G價格分別訂在NT$19990、NT$18990來推測，Pixel 5的價格低於新台幣2萬可以期待。根據先前官網上意外曝光的資訊，Pixel 5有可能在10月8日上市，但仍需Google官方最後確認才算數。

台灣5G在上半年底、下半年初陸續開台，標得3.5GHz頻段頻譜的中華電信、台灣大哥大、遠傳電信以及台灣之星都已宣布5G開台。不過初期5G手機數量稀少，價格偏貴，再加上5G基地台佈建密度不夠高，讓5G看得到吃不到，都是影響民眾申辦5G的關鍵因素。電信商方面預期在價格更親民的5G手機陸續在下半年推出後，更有機會帶動5G申辦潮，而Google Pixel 5系列將是其中一員。

(科技)