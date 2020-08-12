期待入手5G手機，但又很在意價格？先前曾有業界傳聞指出，高通今年度的旗艦級晶片Snapdragon 865成本太高，不少品牌手機廠都選擇不採用，其中就包含Google，指的也就是今年將推出的Pixel 5系列。如今新機的跑分結果意外提前曝光，證實了上述預測！代表消費者們今年若想要入手Pixel 5系列手機，或許能比過往小省一筆。
根據《MySmartPrice》報導，在 AI Benchmark 跑分網站中，Google Pixel 5已然出現。表中列出的規格包含採用高通Snapdragon 765G處理器，搭配8GB RAM。由於隸屬Google Pixel嫡系的身份，Pixel 5是表中唯一運行Android 11的機種。Google尚未正式推出Android 11正式版，因此日前在台開放預購、預計9月上市的Google Pixel 4a中階機種仍是搭載Android 10系統；預計稍晚才會亮相的Pixel 5將會是首款搭載Android 11系統亮相的手機。
因為搭載高通Snapdragon 765G，可以確認Pixel 5將支援5G網路。但也正因為如此，在AI Benchmark的跑分結果竟然落後給搭載2019年旗艦處理器（Snapdragon 855）的Pixel 4以及Pixel 4 XL，可說是十分詭異的情況。不過這也將讓Pixel 5以更有價格競爭力的位置出發，對於在今年下半季才要發表、但是價格鎖定在高階價位帶的iPhone 12系列以及其他安卓高階手機來說，價格肯定是親民不少。
Google日前已經公布，旗下的5G手機即將推出，除了Pixel 5之外，還會有Pixel 4a 5G，且後者價格已大方揭曉，就是NT$15990，與現行的4G中高階手機價位幾乎一致，入手負擔並不會太高。從同樣搭載Snapdragon 765G的LG Velvet還有HTC U20 5G價格分別訂在NT$19990、NT$18990來推測，Pixel 5的價格低於新台幣2萬可以期待。根據先前官網上意外曝光的資訊，Pixel 5有可能在10月8日上市，但仍需Google官方最後確認才算數。
台灣5G在上半年底、下半年初陸續開台，標得3.5GHz頻段頻譜的中華電信、台灣大哥大、遠傳電信以及台灣之星都已宣布5G開台。不過初期5G手機數量稀少，價格偏貴，再加上5G基地台佈建密度不夠高，讓5G看得到吃不到，都是影響民眾申辦5G的關鍵因素。電信商方面預期在價格更親民的5G手機陸續在下半年推出後，更有機會帶動5G申辦潮，而Google Pixel 5系列將是其中一員。
(科技)
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