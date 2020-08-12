彰化監獄收容2300餘名的收容人，僅有6位能錄取烘培班，表現良好是基本門檻，通過品德教育及評分的收容人，才能在進到烘焙班的資格審查。（吳建輝攝）

經典蛋黃酥6顆才賣160元，平均一個約26元，比起市售價格算是相當經濟實惠。(吳建輝攝)

彰監月餅除了經典的蛋黃酥外，還有古早味綠豆椪等多樣化商品，重點都是由烘焙場自主研發製作。（吳建輝攝）

彰化監獄2016年開設烘焙技能訓練班，起初只為了讓受刑人也能吃到月餅，沒想到大受好評，便開始製作供民眾購買，而民眾在品嘗美味健康的月餅時，可曾想過這些月餅究竟出自誰手，彰監今公開這個秘密，原來是出自6名經過層層考驗的收容人之手；彰監月餅開賣至今已邁入第四年，每年都能銷售超過4萬顆以上，相當驚人。

彰化蛋黃酥名店每到中秋都吸引大批民眾排隊搶購，但彰化監獄儒林工坊的「鐵窗牌」蛋黃酥，可是你排隊也買不到的，彰監蛋黃酥每年推出前夕，每天都有民眾打電話想搶先預定，彰監還得加派人力接聽電話，烘焙班作業指導老師劉克和說，去年業績破百萬，賣出4萬6千顆月餅，今年有信心再次突破。

劉克和表示，彰化監獄收容2300餘名的收容人，僅有6位能錄取烘培班，表現良好是基本門檻，通過品德教育及評分的收容人，才能在進到烘焙班的資格審查，且不管是否具備烘焙基礎，都需要在經過老師技訓以及健康檢查，才能進到烘焙班製作月餅。

劉克和說，因為名額有限大家擠破頭，加入烘焙班不僅是榮耀，許多收容人在烘焙班重新找到自己，之前有從烘焙班「畢業」的收容人，回到社會後利用自己的烘焙技術開設麵包店，經營得有聲有色，還回到監所與同學分享創業經過。

典獄長黃坤前表示，鐵窗牌月餅開賣至今，事實上每顆售價都不到行情一半，因為販售月餅不是以營利為目的，是希望能教導受刑人能學會實用的謀生技能，將來能憑藉一技之長，可以自力更生，而消費者的購買，就是對受刑人的肯定，呼籲想嘗鮮的民眾，要把握機會提早搶購。

(中時 )