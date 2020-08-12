台南安平漁光島知名度水漲船高，遊客也愈來愈多。（洪榮志攝）

台南安平漁光島知名度水漲船高，遊客也愈來愈多，但公共設施卻嚴重不足。市議員呂維胤及漁光里長林寧峰12日痛批，農委會2009年已發文公告解編保安林，但市府多年來卻任其閒置，要求國慶煙火前盡速撥用閒置土地，規畫攤販區及停車場，提升漁光島的遊憩環境。

呂維胤說，縣市合併前，原台南市政府曾以安平港歷史風貌園區計畫用地為由，申請解編台南漁光段保安林，農委會也依森林法規定，於2009年7月21日發文公告9.7公頃保安林解禁區域。

不過，解編後，市府卻一直沒有完成撥用程序，因此該區域的主管機管仍為林務局，不僅造成管理上的困擾，也導致保安林解除區域閒置至今，連帶影響漁光島的整體發展。

漁光里長林寧峰也認為，漁光島擁有優渥的觀光條件，更因被指定為今年國慶煙火施放地點知名度大開，每逢假日都吸引大批遊客前來，但因9成為國有地，公共設施跟不上遊客長數，停車場也嚴重不足導致停車亂象頻傳，還因攤商區空間不夠，無法將人潮帶來的經濟效益留在島上。

市府都發局表示，2009年確實有計畫申請解編，後來並未執行；最近進行安平港特定區通盤檢討，未來將劃設商業需求及停車空間。目前漁光路以東及部分私人土地合計約18公頃，經提出開發計畫已獲內政部審議通過，將於19日及25日舉辨說明會。

都發局說，該開發計畫將採低度開發，並維持部分保安林，待土地重劃後特住用地將分配給地主，國有土地則規畫為遊憩用地，未來如果辦理招商也可經營零售業。

至於大、小月牙灣部分，港務局也已提出開發計畫，經市府都委會7月通過，正送交內政部審議。其中，大月牙灣將由體育處作為水上遊憩區，南北將各設一處停車場；小月牙灣則由港務公司管理。

(中時 )