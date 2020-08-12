李男破壞軍用地圍牆，將活動中心物品丟棄到軍用地上。（程炳璋攝）

李男曾把瓦斯鋼瓶丟置在活動中心鐵門中，社區報警處理。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

李男今年3月到重興里活動中心門口放火。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

李男將社區活動中心的椅子丟至隔壁的軍用草皮地。（程炳璋攝）

街友問題成公務機關燙手山芋，台南市北區重興社區今年屢遭李姓街友騷擾，李男3月16日先到社區活動中心門口放火，遭社區提告，他心生不滿，8月6、7日與11日陸續出現破壞圍牆，砸毀花臺與公物，儼然社區未爆彈，里民視為毒瘤卻無可奈何，警方表示已介入偵辦。

重興里活動中心去年底起，入夜總有2、3位街友在門口棲息，社區原本不以為意，最近屢遭滋擾，社區報警仍卻束手無策。

50歲李姓街友平時打零工，入夜睡在活動中心門口，他經常藉酒裝瘋，稱該處曾經是自己老家所在地，卻被社區占用。多次因酒後怒罵活動中心志工，遭志工驅趕。

今年3月16日，李男趁活動中心無人時，在門口焚燒雜物放火，社區民眾報案，他竟佯稱是嚇唬而縱火，警方僅依恐嚇罪將他移送台南地檢署。

李男被告心生不滿，近日多次到活動中心滋擾，8月6日破壞活動中心與軍方用地圍牆、7日進而將一整瓶瓦斯鋼桶丟進門口的電動鐵閘門內，11日又潛入活動中心內，恣意破壞花臺、丟砸公物。

居民不堪其擾，視他為社區毒瘤，報怨報警也沒用，李男三天兩頭就來活動中心搗亂，儼然社區未爆彈，警方表示，李男毀損地點包括軍用地，將協調軍方提告，並會向他提出告誡。

台南市社會局派志工嘗試與李男接觸評估，將視個案身心狀況，以強制就醫作優先考量。

(中時 )