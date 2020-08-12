為響應每年9月全球癌症兒童關懷月，國健署與兒童癌症基金會今天宣布舉辦金絲帶小勇士創作畫展，盼能喚起社會對兒童癌症防治的重視，民眾8月起可在全國北中南4地觀賞抗癌小勇士的作畫，給予他們加油、打氣。

據國健署癌症登記資料庫統計，台灣小於18歲的兒童癌症患者每年約有500名新增個案，常見癌症包含白血病、腦瘤、淋巴瘤、生殖細胞瘤等，兒童癌症基金會董事長林東燦表示，近年來國內對兒童癌症照護成效優異，5年存活率近8成，存活率相較成年人高上許多。

林東燦說，外界對於癌症是否會傳染時常感到疑慮，就算是現在醫療觀念普及，仍有不少癌童在返校後面臨到因治療造成的掉髮、截肢、義眼等外觀上缺陷遭同儕排擠、霸凌，這就是兒童癌症基金會經常在倡導的觀念，讓學校師生能正確認識兒童癌症的衛教觀念，減輕癌童返校的適應困難。

國健署署長王英偉表示，相較成人癌症，兒童癌症的治癒率相當高，尤其是早期發現，早期治療者，兒童對化學治療的耐受度也較成人佳，由於尚在生長發育階段，細胞再生能力好，可承受較密集且高劑量的化學治療，加上各種支持療法，如止吐劑、血球生成劑，及防止黏膜破損等護理上照顧，都能有助於療程的進展。

兒童癌症基金會提醒，兒童癌症可透過九大警徵來提前發現，家長如發現兒童有不明原因持續發燒、貧血、出血症狀、不明原因淋巴結腫大、不明原因疼痛、神經系統症狀、神經母細胞瘤特徵、視網膜母細胞瘤症狀、腫塊、生長發育改變等，可盡速就醫，早期發現才能早期治療。

這次金絲帶小勇士創作畫展，活動遍及北中南地區，8月在高雄國立科工館、9至10月在台中火車站、11至12月在新北市捷運頂溪站、江子翠站展出，民眾可至現場觀賞為這些抗癌小勇士打氣、鼓勵，詳細活動內容可上兒童癌症基金會的臉書粉專上搜尋。

(中時 )