在國安私菸案中，因向警衛官吳宗憲登記購買40條香菸而遭移送法辦且懲處的前永和警衛室外衛室主任陳逸夫少將，背被調回陸軍司令部擔任委員後，因沒續派新任職務，已於日前提出退伍報告，獲核准於9月1日退役。

國安局於去年8月2日提出檢討報告時指出，國安私菸案中包括國安局本部、特勤中心、特勤訓練中心、侍衛室、憲兵警衛大隊共有76人涉案。國安局長邱國正也當場宣示會「下重手」懲處，「所有涉案人不管軍警，一定會將他們趕回原單位管制。」

經過檢調調查，陳逸夫少將總共購買40條菸，總計價2萬7千4百元，但檢方認定陳逸夫屬於單純參與買菸者，因此已另案偵辦。陳逸夫遭調回陸軍司令部擔任委員，遺缺由當時憲兵指揮部參謀長鄭禎祥接任。

據了解，私菸案中，前永和警衛室主任林國欽、陳逸夫兩位少將，在今年8月調職已滿1年，依軍中人事規定，委員1年未派新職，即須辦理退役。但因私菸案尚在監察院調查，原本林、陳2人規定都不能辦理退役，但如今陳逸夫已獲得准許退役，是否意味著監院調查已完成，只等結果出爐。

另外同樣因私菸案，至今仍遭冷凍的將領包括前總統府侍衛長張捷，他去年7月調陸軍司令部委員，現調至國防部參事，差別是不必在今年7月「被退伍」，參事沒有任期時間，而且參事可以兼任軍中職務，據了解，張捷在本案中沒有買私菸，只是負起政治責任，據傳他近日內會有職務異動，將會重新獲得任用重要職務。

(中時新聞網)