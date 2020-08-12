于美人下午提著豬腳麵線幫羅霈穎過冥誕。（羅永銘攝）

命理老師詹惟中12日約中午1點時抵達已故藝人羅霈穎的靈堂，他過去曾因節目《風水！有關係》到羅霈穎位於八德路的工作室看風水，當時也點出一些風水問題，他今表示：「家裡的難關無法直說，還有其他住戶，風水部分有直接敘述，主要是鼠年關（犯太歲）。」

詹惟中也提到，早期剛出道時羅霈穎對他的幫助很大，是幫他介紹最多客人的貴人之一，「她把我當自己小弟看待，錄影去看她家時，我們主持有互動，效果做得很足，其實是很提攜我的，但這2、3年較少見面。」他私下也去過羅霈穎位於上海的房子幫忙看風水，到上海時羅霈穎也會約他吃飯，他感念於心特地到靈堂弔唁，並稱讚羅霈穎是慈悲、有話直說的人。

另負責靈堂相關事務的星友于美人也在1點20分抵達，她提著一包豬腳麵線要幫羅霈穎過生日，同時她也問在場的媒體要不要喝飲料，開玩笑說：「不能只顧死人，活人也要照顧。」

(中時 )