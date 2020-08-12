國巨(2327)上半年每股盈餘為12.6元，由於基美(KEMET)已開始完整併入國巨的財報，國巨營收及獲利可望維持成長，兩家美系外資給予國巨「建議買進」評等，不過一家將目標價降至465元，兩家亞系外資認為被動元件價格有下滑壓力，其中一家亞系外資維持「持有」評等，目標價降至430元，另一家則是給予「優於大盤表現」評等，目標價408元。

國巨公布上半年財報，第2季毛利率為44.3%，較去年同期增加11.7百分點，營業利益率達32.1%，較上季增加6.5個百分點，較去年同期增加14.9個百分點，單季稅後盈餘為32.95億元，季增40.2%，年增137.5%，單季每股盈餘為7.01元；累計上半年合併營收234.93億元，較去年同期增加12%，合併毛利率為42.6%，較去年同期增加3.4個百分點，營業利益為68.9億元，營業利益率為29.3%，較去年同期增加7.3個百分點，稅後盈餘為56.45億元，較去年同期增加43%，每股盈餘為12.6元。

由於基美(KEMET)已開始完整併入國巨的財報，可望持續優化國巨營收結構與產品組合，國巨表示，未來公司營運將聚焦於高階規5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，且大陸廠區復工及產能利用率已逐步改善，客戶訂單需求穩健，營收及獲利可望維持成長。

國巨半年報公布後，兩家美系外資給予國巨「建議買進」評等，但其中一家雖然將國巨2020年及2021年每股盈餘分別提高1%及21%，並預估2022年EPS達34.85元，目標價調降至465元；另一家美系外資則維持目標價為570元。

至於亞系外資在最新報告指出，第2季供給吃緊的MLCC因新冠肺炎疫情過後，競爭對手增加供貨可望緩解，考量國巨併購基美將挹注營收，預估國巨第3季營收將季增43%，不過由於下半年平均價格恐有壓力，預估毛利率將從第2季44%下滑到第3季39%、第4季的38%，重申中立「持有」評等，目標價降至430元。

另一家亞系外資則表示，國巨雖有併購基美利多題材，不過卻面臨本業平均價格下滑風險，預估短中期股價恐維持區間整理，下修國巨2020年每股盈餘預估4%，重申「優於大盤表現」評等，目標價維持408元。

(時報資訊)