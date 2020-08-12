大陸今日氣象預報指出，目前強降雨雲團距離北京已不足200公里，預計今日中午12日中午12點左右開始影響北京，中午到下午北京將以對流式的降雨為主（南風暖區激發降雨）。

據估計，此次將是北京入汛以來贏來的最強降雨，截至12日上午，149架次航班取消，105條公車線路停駛、大興機場全天計劃取消航班149架次。接雷雨預報之後，首都機場也提前調降了部分航班，今天計劃起降航班861架次，預計進旅客流量為9.27萬人次。

北京公交集團所屬懷柔、延慶、門頭溝、房山等區的105條山區公車線路採取臨時停駛措施。京港地鐵所轄各線已安排預備車8列，將根據客流情況 加開臨客；地鐵還準備了50餘萬件一次性雨衣供旅客使用。

北京市水文總站上午11時發布洪水藍色預報，預測今至明日，北京市將有大至暴雨的雨勢。房山拒馬河、大石河、懷柔懷沙河等城區河道及北運河等乾支流，料將出現明顯的洪水，恐有河水漫溢狀況，呼籲民眾遠離河道，確保自身安全。

(中時 )