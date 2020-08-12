賴慈泓推出全新單曲〈愛講白賊的查某人〉。（混血兒娛樂提供）

創作歌手賴慈泓首度挑戰台語歌曲〈愛講白賊的查某人〉，顛覆了過往唱嘻哈饒舌、國語情歌的框架，他表示：「一直以來都想寫一首很酷的台語歌，陸陸續續寫過幾首半成品，可是都不夠酷，但這次這首好像有那麼一點感覺，所以拿出來跟大家見面！」他打趣在社群自喻是「小江蕙」！他謙虛解釋「自己歌喉的話就一般，小江蕙只是發文打一個引人注目的名詞，就像平常發新聞會有吸引人觀看的標題一樣，像極了愛情」。

他新歌第一句就唱出「陳淑娟 你麥擱盧啊！」不免讓人好奇「陳淑娟」是不是舊愛？他解答「陳淑娟只是為了押韻而存在的一個人名」，寄託了情感而投射的女性對象；而相較於國語歌，他覺得寫台語歌比較困難，「寫台語比較難呀，能使用的詞彙比國語少上很多，跟嘻哈比較的話，唯一差別就是饒舌需要的文字量更大一些。」

MV講述一家裁縫店將毒品縫製在外套裡，轉交貨品成為毒販與黑道供應商的中間人，引發一段愛情與淚水拉扯的愛情故事，整首歌畫面不見賴慈泓本人，把演戲交給專業演員，他表示：「因為我對於演戲沒有自信，這件事本來就應該要跟我無關才是，我拍是一支MV、別人拍也是一支MV，交給專業的帥哥美女處理才是正解！」

賴慈泓繼〈市中心〉、〈明天的太陽〉之後，再釋出〈愛講白賊的查某人〉，也宣告第三張創作專輯正式啟動，原訂今年春天發片，因為疫情延至10月推出，他表示「已經看開了」，還有許多好歌、故事、甚至計劃會陸續公布，〈愛講白賊的查某人〉MV則是14日晚上6點在滾石官方YouTube頻道上線。

(中時 )