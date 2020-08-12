立委集體收賄案，意外扯出前時力黨主席徐永明疑向交通部長林佳龍借貸傳言。行政院發言人丁怡銘表示，蘇揆尊重司法調查，但目前外界純屬傳言，林佳龍辦公室也已提出說明，政院都有掌握。

立委集體收賄案，因徐永明家中搜出300萬元不明現金，引發各種揣測，其中並延燒到內閣閣員，有名嘴直指，借錢給徐永明的就是交通部長林佳龍。

林佳龍辦公室事後發表聲明，說媒體以隱匿消息來源的方式，以「重量級部會首長」、「徐永明回稱『因為他是我學長』」的內容，影射曾與徐有金錢往來之首長為林佳龍。此為不實的傳聞及臆測，相關案情及偵查內容，林佳龍不清楚，須由檢方說明及釐清，請外界勿作渲染及揣測，否則應負相關法律責任。

不過，有網友打臉這篇聲明，說「可以白話一點嗎？ 有或沒有，為什麼要寫一堆，我們平民老百姓真的看不懂」，還有網友主張林佳龍應提告，「不敢告就是有鬼」。

政院則表示，案子已進入司法調查，所以政院不會評論，至於檢方有沒有問林佳龍或林佳龍有沒有做回應，由於進入司法程序，政院也不評論。丁怡銘也說，蘇揆尊重司法調查，但目前外界純屬傳言，林佳龍辦公室也已提出說明，政院都有掌握。

(中時 )