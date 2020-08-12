台中市衛生局說，九福中醫診所遭檢調搜查珍珠五寶粉、天王補心丹檢出重金屬超標，不管內服外用藥，不應含有禁藥物。（台中市衛生局提供／張妍溱台中傳真）

毒中藥驚爆第3家中醫診所遭查，繼盛唐、九福中醫診所被查出內服中藥含重金屬超標後，台中市北屯區康然中醫診所，疑開立禁藥硃砂藥品給病患外用，衛生局12日指出，無論內用外服「硃砂」是禁藥，不能拿來藥用，要求負責醫師張勝為停止門診業務1個月，並依《醫師法》第25條移付懲戒。另依違反《藥事法》第83條函送地檢署偵辦。

台中市衛生局指出，康然中醫診所曾向欣隆藥業公司購買硃砂，經檢調至診所稽查搜查中藥外用藥膏，含有重金屬超標；負責醫師張勝為指稱106年及107年開立硃砂藥品給病患外用，相關事證已提供台中地檢署偵辦，衛生局並依違反《醫師法》第28-4條使用中央禁止使用之硃砂藥物，裁罰10萬元；另針對未詳細記載配置用藥內容於病歷，再依違反《醫師法》第12條病歷紀載不實，裁罰2萬元。

衛生局指出，張勝為坦承使用硃砂給病患外用，衛生局已依違反《醫師法》共裁罰12萬元，並要求張醫師停診一個月，移付醫師懲戒委員會懲戒，另依違反《藥事法》函送地檢署偵辦，衛生局配合司法調查，絕不寬貸。

衛生局表示，截至8月11日，前往醫院接受檢查人數共計173人，血中鉛含量超標人計16人；中藥檢體共267件，包括，稽查抽驗161件及64位民眾送驗106件)；最新中藥檢驗結果有6件超標，包括，中藥粉包3件，及珍珠五寶散2件、天王補心丹1件，衛生局呼籲，來路不明、無藥物許可證非合格的中藥，如有服用案內診所開立的五寶散、珍珠五寶散或天王補心丹，應停止服用。

(中時 )