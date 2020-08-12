挺韓臉書粉專。

高雄市長韓國瑜在6月時遭到93萬票高票罷免，基進黨、民進黨、wecare等反對團體都指出，韓國瑜在這兩年的市長任期中，造成高雄建設停擺，毫無建樹，但挺韓粉專卻貼出數據反駁，顯示韓國瑜在高雄經營的兩年中，水果外銷成績好得嚇人！

網友貼出數據，指出在過去民進黨執政時期的水果外銷成績單相較於韓國瑜執政的兩年，大為遜色，2016年僅出口3143.7公噸、2017年3648.7公噸、2018年6163.2公噸，但到了韓市府時期，2019年一口氣成長到了10565.9公噸，2020年更是僅上半年就達到了9430.6公噸，比起過去民進黨市府時期，成長幅度驚人。

這個數據讓網友忍不住想問，到底是誰說韓國瑜這兩年來的市政毫無建樹？空轉兩年？韓國瑜這兩年來把高雄的基礎建設一步一腳印的踏實做好，讓農漁產品成功外銷國外，控制高雄疫情0感染，這些人都看不到，如今韓國瑜離開高雄，補選要到了，他不禁想問，到底要換誰來幫忙高雄繼續成長？

(中時新聞網)