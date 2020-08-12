東區來富貴彩券行第6次開出頭獎，吸引許多民眾來買張彩券、沾喜氣。(林欣儀攝)

8月11日開出的第109000072期台灣彩券大樂透，頭獎金額高達1.28億元，獎落台中市東區來富貴彩券行，業者一早興奮的燃放鞭炮慶祝，附近民眾也紛紛上門買張彩券、沾喜氣；其實，這已經是該彩券行第6次開出頭獎，老闆楊慶鐘說，日前夢到高人指點吃素，他才吃了3天就開出頭獎。

在店門口貼上「狂賀！中大樂透頭獎！」的紅色海報，來富貴彩券行一早就熱鬧滾滾，附近民眾絡繹不絕上門買彩券，希望好運延續。楊慶鐘說，平時就有開放顧客集資購買，但這次的頭獎應是散客，因每天上門買彩券的人數至少數百人，實在不知道頭獎得主是誰。

財神爺降臨前果真有好預兆！楊慶鐘說，近2周來，他跑遍中部地區多間財神廟拜拜、許願，包括鄰近的旱溪媽祖廟、南投指南宮及彰化四面佛等，也果真在睡夢中夢到高人指點、要他吃齋1星期，沒想到才連續吃素3天，店裡就開出大樂透頭獎，真的樂透了！

這次開出大樂透頭獎是該彩券行第6次開出頭獎，楊慶鐘指著牆面上的資料，從經營彩券行至今已開出5次今彩頭獎，但這次金額最大；要中頭獎除了拜拜許願，最重要還是多多行善，也呼籲這次頭獎得主能多捐一點，店家一定加倍回饋社會。

提到日前威力彩集資者中頭獎，多年來投入集資的楊慶鐘說，店內每周至少集資大樂透2次，藉此增加中獎機會，雖然中頭獎要碰運氣，但藉由集資中的大小獎真的不少。

(中時 )